شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يمازح كرارة فى "سهرانين": خلى بالك مش عايز الحلقة تنتهى بالشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم، الأربعاء، ليتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما.

وخلال الحلقة سأل أمير كرارة الدكتور أشرف زكى أسئلة عن مستواه الدراسى أيام الدراسة، وإن كان يفتعل المشاكل أم لا؟ أو كان "يعاكس البنات" بعد المدرسة؟ ليرد أشرف زكي مازحا: "خلى بالك أنا النقيب، مش عايز الحلقة تنتهى بالشطب".

وقال أشرف زكى: "أيام الدراسة كنت مجتهدا ووقتى مشغول على طول، المدرسة كانت محطة مهمة جدا فى حياتى، طاقتى كانت بتطلع فى الأنشطة الفنية والثقافية".

أما روجينا فكشفت أنها لم تكن مجتهدة مثل أشرف زكى، قائلة: "عمرى ما طلعت من الأوائل"، وروت قصة من طفولتها حين أقنعت أمها بأنها ستصطحب أخواتها فى رحلة يوم واحد إلى الإسماعيلية لكنها كانت إلى رأس سدر دون أن تخبر أمها بالحقيقة.

وقالت روجينا: "واحنا راجعين من المرحلة الأتوبيس عطل، 3 ساعات بيصلحوا فيه، ولما وصلت البيت متأخر مع إخواتى البنات ضربتنى بالقلم اترميت على الأرض".

وتحدثت روجينا عن عشقها للفنانة أصالة قائلة: "بحب أصالة جدا، كنت بصور فيلم فى بداية الألفينات، وقالوا فيه حفلة لأصالة رحت، كنت سعيدة جدا وبحب صوتها ولما عرفتها على الحقيقة حبيتها أكتر فهى شخصية حنينة".

وأضاف أشرف زكى: "روجينا عملت مسلسل من بطولتها فى رمضان اللى فات، وعرضنا على أصالة غناء التتر، وبالفعل وافقت وقالت لنا: "أنا هغنيها عشان حبكوا لبعض".