شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: صحتى زى الفل وأحضر لأكثر من عمل فنى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة فيفى عبده لـ"الخليج 365" إنها حاليا تتمتع بصحة جيدة بعد فترة التعب التى عانت منها على مدار أشهر طويلة، بعد تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.

وأضافت عبده أنها تحضر خلال الفترة المقبلة لأكثرمن عمل فنى تعود من خلاله إلى الساحة الفنية بعد غياب أكثر من عامين منذ آخرأعمالها مسلسل "مملكة الغجر" التي شاركت في بطولته مع الفنانة حورية فرغلى.

وحلت مؤخرا الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن زوجها الحالي وبناتها قائلة: "أنا متزوجة من محمد بقالنا 25 سنة، وسر نجاح الجوازة دى التفاهم والاحترام بينا، وهو كان أب حنين لابنته هنادى وأب لابنتى عزة".

وتابعت فيفي عبده: "كل راجل وله مفتاح ولكن المهم أن الست تحطه تاج فوق راسها، والفشل بيجى من الست مش الراجل، لأن الراجل بيكون طفل صغير، وأنا أكتر حاجة بحبها حاليا هم أحفادى، وهم 3، بنت من عزة وبنت وولد من هنادى، وبتمنى من ربنا يدينى العمر بس عشان أكون معاهم".

وعن فترة مرضها قالت فيفي عبده: "ده أنا وقتها اكتئبت وكنت عاوزة اروح أقعد عند المقبرة بتاعتى وقلت للراجل هناك يدهنها عشان هاروح أقعد هناك شوية عشان أتاقلم مع الناس هناك، قصة مرضى كان من الحسد لأن أنا كنت في الساحل ورقصت بالكعب العالى ومتعودة على كده وأخدت عين جامدة، وأنا كده كده ضهرى بيوجعنى من أيام مسرحية "حزمنى يا"، وباخد حقن، وجه الدكتور بدل ما يدينى الحقنة في إيدى أدهانى في العصب".