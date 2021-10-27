شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر نجمة في "باب الحارة" تصدم الجمهور بصورة فاضحة من داخل الحمام (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين للتهامي - نشرت الفنانة السورية الشابة شمس بسام الملا، ابنة المخرج السوري بسام الملا،

مجموعة من الصور الجريئة لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي

وقد أثارت هذه صور موجة عارمة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها صفحات سورية على فيسبوك.

وظهرت الملا في الصور في الحمام، جالسة على حوض الاستحمام، وانهالت عليها آلاف التعليقات من السوريين الذين انتقد معظمهم تعمد الملا نشر هذه الصور لإثارة الجدل.

يُشار الى الملّا ضم ابنته الى صفوف الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة الذي تم عرضه في شهر رمضان المنصرم على شاشة MBC.

وأدّت شمس دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الضبع" هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها.