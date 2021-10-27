كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:57 مساءً - كشفت المحامية ” سناء لحظي ” في تصريحات صحفية لها عن إنفصال الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” عن زوجته الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات .
وأشارت سناء لحظي إلى أن الطلاق تم بين مصطفى فهمي وفاتن موسى في هدوء تام وأن كلا منهما يكن الاحترام للآخر ولا يرغبان في التحدث عن أسباب الانفصال .
يذكر أن مصطفى فهمي كان قد تزوج من فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 سنوات زواج .. إنفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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