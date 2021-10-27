بعد 6 سنوات زواج .. إنفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:57 مساءً - كشفت المحامية ” سناء لحظي ” في تصريحات صحفية لها عن إنفصال الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” عن زوجته الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات .

وأشارت سناء لحظي إلى أن الطلاق تم بين مصطفى فهمي وفاتن موسى في هدوء تام وأن كلا منهما يكن الاحترام للآخر ولا يرغبان في التحدث عن أسباب الانفصال .

يذكر أن مصطفى فهمي كان قد تزوج من فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .