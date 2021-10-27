نجمة تركية في وضع حميم مع حبيبها داخل حمام مطعم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت وسائل إعلام ضبط الممثلة التركية ديلان جيجك دينيز مع حبيبها المخرج الأيسلندي ثور سافارسون في وضع جنسي، داخل أحد حمامات الرجال في مطعم محلي في منطقة بييك.

وذكر برنامج söylemezsem olmaz التركي أنّ عمال المطعم سمعوا أصواتاً تحمل إيحاءات جنسية من داخل الحمام، فاقتحموه ليجدوا نجمة مسلسل “الحفرة” وحبيبها في “وضع غير لائق”.

وكانت الفنانة التركية أكّدت علاقتها بسافارسون في شهر تموز (يوليو) الماضي.

وكان ظهور ديلان جيجك دينيز الأول في عالم التمثيل في عام 2013 عبر فيلم “شهر العسل”، ثم شاركت في مسلسل “بنات الشمس” ومسلسل “الحلوات الصغيرات الكاذبات” بالنسخة التركية، واشتهرت بدور “سنا كوشوفالي” في مسلسل “الحفرة”.

وفي 2014 شاركت في مسابقة ملكة جمال تركيا وأحرزت المركز الثاني بعد أمينة جولشن.

وشاركت أخيراً الممثل التركي بوراك دينيز بطولة مسلسل درامي يحمل عنوان “دائرة العشاق الذين بقوا في المنتصف”.