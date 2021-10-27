بريانكا شوبرا بمنشور عاطفي لوالدتها: “سوف أفتقدك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتمتع نجمة بوليوود “بريانكا شوبرا” بعلاقة وثيقة مع والديها. ويظهر ذلك من خلال رسم “بريانكا” لوشم على يديها تكريماً لوالدها الراحل، بينما تحرص على القيام برحلات مع والدتها “مادو تشوبرا”، كانت آخرها في إسبانيا حيث تصور “بريانكا” مشاهد فيلم Citadel.

وتعبيراً عن إشتياقها لوالدتها التي غادرت إسبانيا للعودة لوطنها، كتبت “بريانكا رسالة مؤثرة لوالدتها شاركتها عبر إنستغرام بجانب صورة جميلة لها مع والدتها، حيث كتبت: “سوف أفتقدك ماما. كل هذه الأيام من وجودك معي قد دمرتني! سأعود قريبا!!”.

وصلت “بريانكا” إلى إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء جدول التصوير في Citadel، حيث استمتعت منذ ذلك الحين بوقت رائع مع والدتها واستكشاف شوارع بالنسيا، كما زارها زوجها المغني الأمريكي “نيك جوناس”.

وعلى صعيد العمل، كانت “بريانكا” تصوّر مسلسل Citadel إلى جانب “ريتشارد مادين” منذ بداية عام 2021.

وفي منشور مماثل، شاركت “كارينا كابور” صورة عفوية من منزل والدها “راندير كابور” الجديد في باندرا مع والدتها “بابيتا كابور”، والواضح أنها دون علم والدتها التي ظهرت في الخلفية.

علقت “كارينا” على الصورة حيث كتبت: ” بينما تأكل الأم خير (إحدى أطباق الحلويات المشهورة في الهند)، تنشغل الابنة بالتصوير، والوجه أمام الكاميرا “.