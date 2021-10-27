ثروة إيلون ماسك ترتفع إلى 255.2 مليار دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، البالغ من العمر 50 عاماً، محرك البحث “غوغل”؛ بعد أن ارتفعت قيمة ثروته إلى 25.6 مليار دولار، على أثر قفز أسهُم شركته لأكثر من 12%، لتتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار.

وفي هذا السياق، ذكر مؤشر فوربس لأثرياء العالم، أن ثروة إيلون ماسك قد ارتفعت من 229.6 مليار دولار إلى 255.2 مليار دولار؛ أي بـ 11% في التداولات مع بداية الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن هذا الارتفاع الجنوني في أسهُم تسلا حصل بعدما طلبت شركة تأجير السيارات العالمية هيرتز من الشركة 100 ألف سيارة؛ لتضيفها إلى أسطولها بنهاية عام 2022.

وتشتهر شركة تسلا (Tesla)، التي تقع في كاليفورنيا، بسياراتها الكهربائية الأنيقة والفخمة.

وهي شركة عامة، يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، وقد حازت أرباحاً بعد 10 سنوات في الربع الأول عام 2013.

في 1 يوليو عام 2020، وصلت تسلا إلى القيمة السوقية 206.5 مليار دولار.