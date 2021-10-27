للمرة الثانية.. الملكة إليزابيث تلغي زيارتها إلى غلاسكو بعد استشارة طبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النصائح الطبية للراحة، ألغت الملكة “إليزابيث” البالغة من العمر 95 عامًا زيارتها القادمة إلى غلاسكو حيث كان من المقرر أن تحضر قمة تغير المناخ COP26، حيث قررت البقاء في قلعة وندسور، بينما ستشارك في المؤتمر بشكل افتراضي.

وبحسب موقع Royal Central، جاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام ما يلي: “بعد النصيحة بالراحة، كانت الملكة تقوم بمهام خفيفة في قلعة وندسور. قررت جلالة الملكة للأسف أنها لن تسافر بعد الآن إلى غلاسكو لحضور حفل الاستقبال المسائي لمؤتمر الأطراف 26 يوم الاثنين، 1 نوفمبر.”

وأضاف البيان: “تشعر جلالة الملكة بخيبة أمل لعدم حضور حفل الاستقبال ولكنها ستسلِّم خطابًا إلى المندوبين المجتمعين عبر رسالة فيديو مسجلة.”

ذكرت شبكة سكاي نيوز أن الملكة تشعر بالقلق من أن يتم استخدام غيابها الآن من قبل بعض قادة العالم كذريعة لعدم حضور أنفسهم. لكن سيظل أعضاء آخرون من العائلة المالكة حاضرين في القمة، بما في ذلك أمير ويلز الأمير “تشارلز” وزوجته دوقة كورنوال “كاميلا”.

وعلى الرغم من إلغاء بعض الأحداث الشخصية لصاحبة الجلالة، إلا أنها ظلت تعمل خلف جدران قلعة وندسور في مكتبها، حيث تحتفظ الملكة بمقابلاتها افتراضياً في قلعة وندسور عبر رابط الفيديو.