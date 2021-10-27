“ذا كراون” يتحدى الأمير ويليام.. صفقة خيالية مع الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسعى صناع مسلسل “ذا كراون” The Crown الشهير الذي يعرض على منصة “نتفليكس” بكل الطرق الى بث حلقة كاملة حول المقابلة الشهيرة التي أجراها مذيع “بي بي سي” مارتن بشير مع الأميرة ديانا عام 1995. وتحاول “نتفليكس” جاهدةً إقناع الأمير ويليام والأمير هاري بعرضها رغم معارضتهما الشديدة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن منصة “نتفليكس” تحاول إبرام صفقة بقيمة 155 مليون دولار مع الأمير هاري لكي تذيع حلقة المقابلة، إذ يرى صناع مسلسل “ذا كراون” أن هذه المقابلة تشكل لحظة مفصلية في الموسم الخامس، ولها تأثير كبير في حياة الأميرة ديانا في الأشهر الأخيرة قبل وفاتها في حادث السيارة المأساوي.

وكانت الليدي ديانا قد ذكرت مقولة شهيرة في المقابلة: “كنا ثلاثة أشخاص في هذا الزواج”، ولمحت إلى علاقة الأمير تشارلز وكاميلا. وشاهد حلقة ديانا وبشير آنذاك أكثر من 20 مليون شخص، وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد طلبت بعد إذاعتها بفترة قصيرة من الأمير تشارلز وديانا الانفصال.

ويذكر في وقت سابق من هذا العام، أن الأمير ويليام انتقد إذاعة “بي بي سي” قائلاً إنها أطلقت رواية كاذبة تفتقر إلى المصداقية والشرعية. وذلك بعد أن تم الحكم في تحقيق مستقل بلجوء الصحافي مارتن بشير إلى أساليب مخادعة للحصول على هذه المقابلة. وأصدرت شبكة “بي بي سي” اعتذاراً رسمياً، كما أصدر كل من الأميرين هاري وويليام بياناً.