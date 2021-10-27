مهرجان شرم الشيخ المسرحي يكرم داوود حسين.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن القائمون على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي يترأسه المخرج المصري مازن الغرباوي، عن تكريم النجم الكوميدي الكويتي داوود حسين، خلال فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، التي ستنطلق يوم 4 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.

وأكدت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح عن تكريم 8 شخصيات مسرحية أخرى بجانب داوود حسين، على أن تكون تلك الشخصيات بين مصريين وعرب ومسرحيين من دول أخرى عالمية، موضحة في بيان لها أنه وخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من مصر.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من “بلجيكا” باعتباره الشخصية المسرحية الدولية، وذلك في حفل الافتتاح.

وأكد البيان أنه وخلال أيام المهرجان سيتم تكريم كل من الفنان رائد محسن والفنانة آسيا كمال من العراق، أما في حفل الختام فسيتم تكريم كل من محسن منصور ومحمد عبدالرحمن توتا، والمخرج سامح بسيوني من مصر كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام.

من جانبه، علق داوود حسين على تكريمه من خلال منشور له عبر حسابه في “إنستغرام”، إذ عبر عن سعادته بذلك الاختيار وتمنى التوفيق لجميع المكرمين، فكتب: “الحمد لله من قبل ومن بعد.. الله يوفق الجميع ويوفقني”.

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، كما أنها أيضاً الرئيسة الشرفية للمهرجان، بينما يترأس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي.