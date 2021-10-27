محمد كريم بمشهد مع بروس ويليس.. يشوق الجمهور لفيلم A Day To Die

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري، محمد كريم، جمهوره المتابع لحسابه في “إنستغرام”، بالكشف عن مجموعة من الصور من موقع تصوير فيلمه الجديد “A Day To Die”.

وتفاعل الجمهور مع صور محمد كريم، بعدما أحدث حالة من التشويق هذه المرة من خلال مشهد “أكشن” أمام الممثل الأميركي بروس ويليس.

وتضمنت الصور كواليس بعض مشاهد الأكشن بين محمد كريم وبروس ويليس، فيما ترك تعليقاً جاء فيه: “مشاهد أكشن خيال.. هتعجبكم في فيلمي الجديد”.

وعبّر تعليق محمد كريم عن سعادته بتصوير بعض المشاهد مع بروس، حيث تضمّنت الصور مشاهد عفوية، وكان الثنائي يواجهان فيها بعضهما بالأسلحة وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور.

وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن الأميركية عالية الميزانية التي تطلبت الكثير من التحضيرات، نظراً لخطورة مشاهد الأكشن، إضافة إلى تأمين الممثلين لدرجة أنّه تم بالفعل إخلاء وسط المدينة.

وفيلم “A Day to Die” تدور أحداثه حول “كونور كونولي”، الذي يتسبب في مقتل عضو نقابة مخدرات، فيضطر إلى دفع مليونَيْ دولار لـ”تايرون بيتيس” خلال يوم واحد. فيلجأ لفريقه العسكري السابق لمساعدته في جمع مليونَيْ دولار قبل ان يخسر كل من يحب.

وقدّم محمد كريم، في وقت سابق، فيلماً مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، حمل عنوان “A Score To Settle”، وحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائي عالمياً، وهو من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وتدور أحداثه حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً في السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.