رحمة رياض تغني لأول مرة في عمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة العراقية، رحمة رياض، عن إحيائها حفلاً غنائياً لأول مرة في عمان، وذلك عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وأعربت عن سعادتها البالغة بهذا الحفل، الذي من المقرر أن يقام على مسرح المدينة (مسقط) يوم 26 نوفمبر القادم، معلقة: “أهل عمان الغاليين مستعدين نولعها؟”.

وتستعد رحمة، للمشاركة في مهرجان بابل الدولي بالعراق، وذلك يوم 30 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن مشاركتها في هذا المهرجان تعتبر بمثابة حلم لها، لأنه يعتبر أكبر مهرجان في العراق، فضلاً عن المسرح البابلي الذي يعد أكبر المسارح الموجودة هناك، موجهة رسالة إلى جمهورها، قائلة: “أهلي وناسي وحبايبي مشتاقة نلتقي شوية من جديد”.

وقبل أيام كانت قد احتفلت الفنانة العراقية بوصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة “الكوكب” إلى 55 مليون مشاهدة، على قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، موجهة الشكر لجمهورها على محبتهم ودعمهم الدائم لها.

وسبق أن تحدثت الفنانة العراقية، رحمة رياض، عن شعورها كأول فنانة عراقية تقف على مسرح جدة، وتغني للجمهور السعودي، واصفة ما كانت تشعر بأنها كانت “مرعوبة”.

وقالت رياض، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة “الحرة”، إن أحداثاً وكواليس واكبت رحلتها تلك قبل وصولها إلى السعودية، مضيفة أن اسمها وزوجها أليكس علوم كان به خطأ في “الفيزا”.

وأردفت رياض، التي أحيت حفلاً جماهيرياً كبيراً ضمن حفلات صيف جدة نهاية أغسطس الماضي، أنها وزوجها تخلفا عن الرحلة المخصصة لهما حينها، معقبة بأنهما لحقا برحلة أخرى، بعد جهود كبيرة من هيئة الترفيه السعودية لإنهاء الأزمة التي سبقت الحفل بيوم.