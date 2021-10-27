“كل شيء نصيب”.. أمينة خليل تعلن “فسخ” خطبتها بعد مرور عام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة المصرية، أمينة خليل، “فسخ” خطبتها بشكل نهائي، وذلك بعد مرور عام على تلك الخطوبة التي تمت في يوليو من العام الماضي، رافضة الخوض في تفاصيل.

يأتي هذا عقب مرور أيام من ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، التي حضرت أمينة خليل حفل ختامها رفقة الموسيقي تامر هاشم، وعلى خلفيتها تكهن البعض بأنها مرتبطة به وسط حديث البعض عن أنها مخطوبة.

وقالت أمينة، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “كلمة أخيرة”، إن الأمر يعود إلى النصيب، متابعة أنه من الطبيعي أن تغضب عندما لا تكتمل الأمور، وذلك عندما سئلت عن موعد حفل زفافها، متابعة: “قدر الله ما شاء فعل.. نصيب”.

وتابعت أمينة أنها على يقين تام بأن هناك نصيباً أفضل بانتظارها، معقبة: “ربنا شايل لينا حاجة أفضل وأحلى”.

وأضافت أمينة أن هناك بعض الرجال لا يحبون فكرة الزواج من فنانة، ويجب عليه أن يكون رجلاً قوياً ليتحمل حياة الفنانة لأنها مختلفة عن أي حياة أخرى، مبينة في حديثها عن سبب فسخ خطوبتها ولكن بطريقة غير مباشرة: “أي راجل ممكن يرى زوجته ممثلة وفنانة ناجحة.. الحب الموجود في عيون الناس عندما يحيونها، يجب أن يكون مدعاة لفخره بها وليس لضيق في نفسه”.

وبشأن مواصفات الرجل الذي تتمناه، قالت أمينة خليل إنها تتمناه صديقاً قبل أن يكون زوجاً، متابعة: “هذا شيء مهم جداً لتكون العلاقة صحية وقوية وحقيقية، لأن الصداقة تستمر، أما وهج الحب من الممكن أن يقل”.

يذكر أن أمينة خليل أعلنت خطبتها في يوليو 2020، وذلك في حفل صغير أقيم بمنزلها وسط حضور المقربين منها فقط.