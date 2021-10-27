إليسا: "أبحث عن شريك بالحياة يكون شبيهًا لوالدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة إليسا، عن مدى علاقتها بوالدها، خلال لقائها مع إحدى المجلات اللبنانية.

وقالت إليسا، إنها كانت من عائلة متوسطة الحال، وكان والدها موظف بسيط، ويهتم بتعليمها وأحيانا يقترض المال من أجل الإنفاق على تعليمها، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من والدها وكان دائمًا يأخذ برأيها في الشعر، ووصفته بأنه أكثر صديق لها.

وأضافت، أنها تبحث عن شريك بالحياة يكون شبيهًا لوالدها، مؤكدة أن والدها هو الخسارة الوحيدة في حياتها التي لا تستطيع أن تتخطاها إلى الآن، لتعلقها الشديد به.

وتحتفل الفنانة اللبنانية البوم بعيد ميلادها، وتعتبر إليسا من أشهر الفنانات على الساحة الفنية.