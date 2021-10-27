بعد شيرين رضا ومي عمر.. أروى جودة تنضم لبطلات فيلم "بنات رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج إسحق ابراهيم، عن انضمام الفنانة أروى جودة لأسرة فيلم "بنات رزق"، لتكون الفنانة الثالثة التي تنضم للعمل، بعد أن سبق التعاقد مع الفنانة شيرين رضا والفنانة مي عمر.

فيلم "بنات رزق" تدور أحداثه في قالب تشويقي، وهو فكرة د. إسحق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين واخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحق وجاري التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق.

يعد فيلم "بنات رزق" التعاون الثاني بين الشركة والمخرج مرقس عادل بعد فيلم "في القلب" الذي يجري تصويره في الوقت الحالي.