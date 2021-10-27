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غدا.. نجلاء بدر ضيفة برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم أف.إم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحل الفنانة نجلاء بدر، غداً الخميس، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، في الساعة الثامنة مساء، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، لتتحدث عن أعمالها الفنية الجديدة التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

وترد نجلاء بدر لأول مرة على أزمة فستانها في مهرجان الجونة السينمائي، والهجوم الشديد التي تعرضت له، وتعلن خلال الحلقة عن الموعد النهائي لعرض فيلم المحكمة في السينمات وتكشف عن كواليس دورها فيه وأصعب المشاهد التى قامت بتصويرها في الفيلم.

يذكر أن برنامج "اسرار النجوم" يذاع من الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، وتقدمه المذيعة انجى على، فى الساعة الثامنة مساءً.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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