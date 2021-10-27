"بولونيا" تختار "الشارقة الدولي للكتاب" بوابة لحوار الثقافة الإيطالية مع العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أعلنت إدارة معرض بولونيا الدولي للكتاب عن اختيار "معرض الشارقة الدولي للكتاب" بين أربعة معارض عالمية كبرى ليكون مركزاً لحوار الثقافة الإيطالية مع العالم في قارة آسيا وشمال إفريقيا وذلك في خطوة تؤكد مكانة الشارقة بين عواصم المعرفة العالمية .. وأكدت أن هذا الاختيار جاء نظراً لما يمثله المعرض على المستوى الدولي من مشروع كبير له تجربته الطويلة بين أهم وأبرز الفعاليّة الثقافية العالمية.



جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات النسخة الـ 73 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب حيث كشفت الهيئة عن برنامج فعاليات اختيار الشارقة ضيف شرف معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2022 واستعرض وفد الهيئة برئاسة سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس الهيئة جهود إمارة الشارقة في تعزيز الحوار والتعاون مع المشاريع الثقافية النظيرة.

وأكد العامري أن اختيار معرض الشارقة الدولي للكتاب بين أربع معارض عالمية للكتاب ليكون بوابة حوار الثقافة الإيطالية مع العالم هو ثمرة لتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويأتي استكمالاً لاحتفاء إيطاليا بمشروع الشارقة الثقافي إذ جاء بعد اختيار الإمارة ضيف شرف معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل في العام 2022.

وأوضح العامري أن برنامج الشارقة ضيف شرف معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل سيثري تجربة الجمهور بسلسلة فعاليات تتضمن عروضاً مسرحية تقام في المعرض وفي مدارس مدينة بولونيا الإيطالية وتشتمل على حوارات ونقاشات تتناول تنمية قطاع التعليم والأدب المخصص للطفل في المستقبل لتجسد على أرض الواقع رسالة الشارقة إلى العالم.

وحول مشاركة الهيئة في فعاليات فرانكفورت الدولي للكتاب ..قال العامري إن هيئة الشارقة للكتاب حريصة على المشاركة في معارض الكتب الدولية لما تمثله من فرص في تحقيق رؤية الشارقة تجاه تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية والناشرين في مختلف بلدان العالم والمشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب، تعد واحدة من المشاركات الأساسية في أجندة الهيئة.

وشهدت مشاركة الهيئة في معرض فرانكفورت للكتاب استعراضاً للجهود التي يقودها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين وما يشهده من فعاليات مصاحبة تشمل "مؤتمر الناشرين" الذي يقام على مدار ثلاثة أيام ويجمع خبراء صناعة النشر من جميع أنحاء العالم.

واستعرض وفد الهيئة الفعاليات الثقافية الرئيسة التي تحتضنها إمارة الشارقة مثل مهرجان الشارقة القرائي للطفل بالإضافة إلى ما تقدمه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنش - المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة من خدمات للناشرين كما بحث الوفد مجالات توسيع مشاركة الناشرين الأوروبيين في الدورة الـ 41 و 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.