شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان العالمى أمير المصرى بعد طرح بوستر "ريتسا": سعيد برجوعى للسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان المصرى العالمى أمير المصرى، عن سعادته بعودته للسينما المصرية عن طريق فيلم "ريتسا" بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، وتحديداً منذ مشاركته فى فيلم "الثلاثة يشتغلونها" مع ياسمين عبد العزيز عام 2009، الذى كان تجربته الثانية فى السينما المصرية بعد فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع النجم محمد هنيدى.

وأعاد المصرى، نشر البوستر الدعائى الأول لفيلم "ريتسا" الذى كشفت عنه الشركة المنتجة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "‏سعيد جدا إن رجوعى للسينما المصرية حيكون فى فيلم ريتسا.. إن شاء الله يعجبكم".





وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "ريتسا"، الأفيش الدعائى الأول للعمل، مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لطرحه في السينمات ديسمبر المقبل، حيث انتهى مخرجه أحمد يسرى من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، كما انتهى المؤلف الموسيقى أنورعمرو، من وضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إنتاج أيمن يوسف، إخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، أمير المصرى، كارولين عزمى، مى الغيطى، مريم الخشت، عائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.