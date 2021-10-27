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هانى شاكر ينهى بروفات حفله غدا فى العراق ضمن مهرجان بابل الدولى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أجرى المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين، البروفات النهائية استعدادا لحفله الغنائى المقرر له غدا الخميس، ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى فى العراق.

هانى شاكر
هانى شاكر

ونشر شاكر، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له مع فرقته الموسيقية خلال البروفات الأخيرة للحفل، صحبها بتعليق: "استعدادًا لحفل الغد ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى فى العراق".

أمير الغناء العربى
أمير الغناء العربى

 

وأيضًا يستعد أمير الغناء العربى لإحياء حفلا غنائيا فى مدينة أبو ظبى بالإمارات، يوم الخميس الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل.

 

هانى شاكر يستعد لحفلة الغد
هانى شاكر يستعد لحفلة الغد

 

هانى شاكر
هانى شاكر

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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