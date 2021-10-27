جميلة عوض : ” خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 07:04 مساءً - روجت الممثلة الشابة ” جميلة عوض ” لأحدث أفلامها والذي يحمل إسم ” المحكمة ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث نشرت جميلة عوض صورة للبوستر الدعائي للفيلم الذي تجسد من خلاله شخصية (متحولة جنسية) تدعى عاليا .. ومن المقرر عرضه في دور السينما بمصر ودول الخليج يوم 24 نوفمبر القادم .

وكتبت جميلة عوض في تعليقها على الصورة : ” خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها .. عاليا .. فيلم المحكمة عن قصص واقعية ” .

وأشارت إلى أن الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي .. ويشارك في بطولة فيلم المحكمة كلا من : ” غادة عادل ومحمود عب المغني وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وأحمد داش ” .