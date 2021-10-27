شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلينا جولى تبهر متابعيها أثناء جولتها الأخيرة مع ابنتها .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم الممثلة العالمية إنجلينا جولى بأبنائها وتضعهم ضمن أولوياتها الأولى في حياتها، مثلما ظهر مؤخراً خلال أحدث ظهور لها بصحبة ابنتها فيفيان، التي تعتبرالأصغر ضمن أبناءها من براد بيت، وذلك بعدما رصدتهما عدسات المصورين خلال نزهة لهما معاً وهما ذاهبين في جولة بغرض التسوق معأً وفقاً لما ذكره تقرير لموقع الديلى ميل مؤخراً.



انجلينا بصحبة ابنتها

وأضاف التقرير أن النجمة العالمية ابهرت متابعيها باختيارها أزياء بسعر رخيص مؤخراً، مما يؤكد على أن النجمة العالمية التي تبلغ صافى ثروتها 120 مليون دولار لا تهتم بشراء أشياء بأسعار مبالغ فيها وإنما تعيش حياة بسيطة.



انجلينا جولى مع ابنتها

من ناحية أخرى حرصت النجمة العالمية أنجلينا جولي على الترويج لفيلمها الجديد، Eternals وذلك قبل أيام في روما بإيطاليا، وحضر من صناع الفيلم النجوم، إنجلينا جولي ، وجيما شان ، وريتشارد مادن ، والمخرجة كلوي تشاو.



انجلينا جولى وابنته

فيلم الإثارة والأكشن الجديد Eternals، حقق تقييمات إيجابية وصلت لـ71% عبر موقع rotten tomatoes، وهو ما يعد تقييما متوسطا للفيلم الذى شهد الكثير من العقبات خلال فترة تصويره فى الاشهر الماضية وسط تفشي جائحة كورونا التى اثرت بشكل كبير على صناعة السينما.