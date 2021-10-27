ناصر القصبي لجورج قرداحي : ” اللئيم تمردا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - انتقد الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” التصريحات التي خرج بها وزير الإعلام اللبناني الإعلامي ” جورج قرداحي ” خلال استضافته في برنامج ” برلمان الشعب ” .
والتي تحدث فيها جورج قرداحي عن أن السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس ولم يعتدوا على أحد .
وأضاف أن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف .. فقال : ” الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات ” .
وعلق ناصر القصبي على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” مؤسف ما قاله جورج قرداحي .. ما قاله ليس رأياً بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له .. اللئيم تمردا ” .
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