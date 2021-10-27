طرح أول طابع بريد بالعالم في مزاد

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تعتزم صالة "سوذبيز" للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، طرح أول طابع بريد في العالم للبيع وذلك في ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وذكرت "سوذبيز"، التي ستعرض الطابع في مزاد الكنوز 7 ديسمبر/كانون الأول أنه يمثل "أقدم نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه".

والطابع الذي بلغ سعره يوم إصداره سنتاً واحداً يتوقع أن يُباع بمبلغ يتراوح ما بين 4 و6 ملايين جنيه إسترليني.

ويحمل طابع البريد صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا.

ويشكل الطابع المعروض جزءاً من وثيقة تعرف باسم "وثيقة والاس"، ومصدرها روبرت والاس، وهو سياسي اسكتلندي أصلح خدمة البريد البريطانية.

وقد تم إصدار الطابع عام 1840 وهو في حالة جيدة، ويعتقد أنه توجد نسختان من هذا الطابع، وكلتاهما في متحف البريد البريطاني.

ويملك رجل الأعمال البريطاني وعالم الطوابع البريدية، آلان هوليوك، وثيقة والاس، وقد اشتراها قبل عشر سنوات بأقل من 50 ألف جنيه إسترليني، ويرى أن هذا الطابع خاص جدا.

وزادت المصادقة الرسمية من جمعية الطوابع الملكية في لندن وجمعية هواة جمع الطوابع البريدية البريطانية من قيمة الطابع إلى حد كبير.

ويأمل هوليوك أن يقدر مشتري وثيقة والاس دلالتها التاريخية، باعتبارها رمزاً للعالم، ورمزاً للتاريخ الاجتماعي والتواصل.