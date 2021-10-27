شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس نيويورك تحذر طلابها من ارتداء ملابس مسلسل Squid Game فى الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المسلسل الكوري الشهير Squid Game، تصدر عناوين الاخبار واثارة الكثير من الازمات، والتى كانت اخرها ، حظر عدد من المدارس فى مدينة نيويورك الامريكية، على الطلاب ارتداء ملابس المسلسل للحد من اعمال العنف.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن كلاً من مدارس Mott Road، و Enders Road، و Fayetteville Elementar، فى منطقة مدرسة فايتفيل مانليوس بالقرب من سيراكيوز بمدينة نيويورك، حذروا أولياء أمور الطلاب برسائل شديدة اللهجة بعدم السماح لأبنائهم بارتداء ملابس المسلسل الكوري.



الاطفال يرتدون ملابس مسلسل Squid Game

ونقل التقرير تصريح من مدير إحدى المدارس، قائلاً " لن يسمح لأي طالب أن يرتدي زيًا لعيد الهالوين من هذا المسلسل الكوري داخل المدرسة، بسبب ترويجه للكثير من أعمال العنف التى لا تتماشي مع أساليب المدارس التربوية"، لينضم المسلسل الكوري لقائمة الازياء الممنوعة مثل ازياء افلام الرعب Scream و Friday 13th.



Squid Game

واحتل مسلسل "لعبة الحبار" أو" Squid Game" صدارة قائمة الأكثر مشاهدة منذ نشأة المنصات الفنية، ليكون أول مسلسل كورى يحقق هذا النجاح، وبعد أن ترك مخرج العمل النهاية مفتوحة وبدأت التكهنات والتوقعات من قبل متابعى العمل حول أحداث الجزء الثانى من المسلسل.

إحدى تلك التوقعات أن يبدأ الجزء الثانى من حيث انتهى الجزء الأول، إذ قرر بطل الحكاية "سونج جى هون" عدم ركوب الطائرة التى تقله إلى الولايات المتحدة من أجل زيارة ابنته، لكنه يعود فى قراره ويقرر الرجوع للانتقام من القائمين على اللعبة.