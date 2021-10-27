شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تغازل محمود حميدة: بحبه من طرف واحد وهو حبني من أول نظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة غزل بطريقتها الكوميدية للنجم محمود حميدة، والتي تشاركه بطولة فيلمه الجديد "صحراوي صحراوي"، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"استاذ محمود حميدة بحبه من طرف واحد وهو كمان حبنى من أول نظرة بموت فيه ياجماعة".



شيماء سيف ومحمود حميدة



شيماء سيف

وفي سياق متصل ينتظر حميدة عرض فيلم الكهف، سيناريو وحوارأيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمروعرفة، وتدورقصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثرمن ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

كما رشح فريق عمل مسلسل "نقل عام" الفنان القدير محمود حميدة لبطولة العمل المكون من 30 حلقة، وهو من تأليف ورشة كتابة، وإخراج عادل أديب، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من التعاقد مع الممثلين وخلافه.

ويعود حميدة للدراما مرة أخرى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوى، وعدد كبيرمن الممثلين، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

وفى سياق آخر، يعرض لمحمود حميدة حاليا فيلم"العارف" في دورالعرض السينمائى من بطولة أحمد عز، وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء، وحقق الفيلم نحو 60 مليون جنيه حتى الآن.

كما يصور حالياً محمود حميدة دوره في فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، ومن المقرر طرحه في السينمات الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من أيتن عامر وباسم سمرة، محمد سلام، الشحات مبروك، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، هدى المفتى، إخراج حسين المنباوى.