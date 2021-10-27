شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "THE CROWN"يتحدي الأمير وليام ويعرض مقابلة والدته المثيرة للجدل معBBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر ملكية بريطانية أن الأمير وليام دوق كامبريدج "محبط" من تسويق مسلسل " THE CROWN" لوجود مقابلة مراسل شبكة بي بي سي مارتن بشيرالمثيرة للجدل مع والدته الأميرة الراحلة ديانا ضمن أحداث الموسم الجديد، والتي يعتقد أنها "لا شرعية" ولا يجب بثها مرة أخري، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن تقوم شبكة نتفليكس من خلال مسلسلها التلفزيوني الشهير عن حياة العائلة المالكة البريطانية، The Crown، بعرض نسختها الدرامية من المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل للأميرة الراحلة ديانا مع مراسل بي بي سي، مارتن بشير والمتهم بالقيام عمدا بتضليل الأميرة.





وسيتضمن الموسم الخامس من المسلسل الشهير حلقة كاملة تركز على مقابلة ديانا مع مارتن بشير والتي تضمنت تصريحات مثيرة للجدل عن حياتها مع العائلة المالكة البريطانية، وزواجها من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.

و كان من بين تصريحات الأميرة ديانا وصفها لزواجها من تشارلز بأنه "كان زواج يضم ثلاثة" -في إشارة إلى خيانة تشارلز لها مع كاميلا دوقة كورنوال ، والتي أصبحت زوجته فيما بعد.

وكانت شبكة bbc البريطانية قد دخلت فى مفاوضات مع الأمير وليام، والأمير هارى، لتجاوز أزمة مقابلة الأميرة ديانا مع المذيع مارتن بشير، والذي لجأ فيها للتضليل وبعض الأكاذيب لتأمين المقابلة التلفزيونية الشهيرة مع الأميرة الراحلة والتي عرضت على "بي بي سي" عام 1995.

وتتفاوض الشبكة البريطانية حاليًا مع العائلة المالكة البريطانية، على دفع مبلغ مالي بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة البريطانية، وبأسرة الأميرة ديانا جراء مقابلتها التلفزيونية المثيرة للجدل في التسعينيات، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.