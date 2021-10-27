شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لجمهورها على تويتر: السينما هى حياتى وعشقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الكبيرة نادية الجندى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على تويتر بعدة صور من أعمالها والشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وكتبت على الصور قائلة:" السينما هي حياتى وعشقى".

وتعد نجمة الجماهير واحدة من النجوم المتفاعلين على السوشيال ميديا بشكل كبير، حيث تنشر يوميا صور لها من أحدث إطلالاتها، كما تنشر صور نادرة من أعمالها ويتفاعل معاها متابعيها بشكل كبير ويعلقون على كل الصور التى تنشرها.



نادية الجندى

وفى الآونة الأخيرة، خضعت النجمة الكبيرة، لعدة جلسات تصوير، خلال قضائها أجازة الصيف أمام البحر وفى أحد الشواطئ الساحلية، لتظهر بكامل أناقتها.

ونشرت نادية، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو أظهر كواليس آخر جلستى تصوير خضعت لها بعدسة المصور محمود رؤوف، حيث ظهرت فى جلسة مرتدية شورت جينز وبلوزة بيضاء، بينما ظهرت فى الأخرى بفستان مزركش وبألوان صيفية، على متن أحد اليخوت وسط مياه البحر.

وكانت النجمة نادية الجندى، كشفت مؤخرًا فى تصريحات خاصة لـ"تلفزيون الخليج 365" عن سر رشاقتها بعد ظهورها الأخير، قائلة: "الفنان لازم يبقى ملتزم وقدام جمهوره قدوة".

وأضافت نادية: "حب الجمهور إكسير الحياة، وأهم شيء فى حياتى وبيدينى الطاقة الإيجابية وسعر سعادتى، وخصوصًا إنى بتعب فى شغلى وبلتزم أكون فى كامل لياقتى، وخصوصا إنى بعمل أدوار صعبة وأكشن وفيها مجهود وعنف، ومش أدوار عادية وبحتاج لياقة بدنية عالية".