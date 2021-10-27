شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت جديدة فى تحقيقات فيلم"RUST"..العثور على كمية من الرصاص بمكان التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن آخر تطورات قضية مقتل مديرة التصويرهاليانا هاتشينز علي يد النجم الأمريكي أليك بالدوين فى موقع تصوير فيلم RUST ، حيث قال المحققون إن مسألة توجيه اتهامات جنائية في مقتل هاليانا أمر مطروح على الطاولة، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة أفادت بأن فريق إنتاج الفيلم استخدموا سلاح الممثل أليك بالدوين في إطلاق رصاص حي على علب في موقع التصوير قبل ساعات من الحادث المأساوي.



اخر صورة لمديرة التصوير مع اليك بلدوين

وقالت المدعية في مقاطعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو، ماري ألتويس، إنه لم يتم استبعاد توجيه تهم جنائية في الحادثة، حيث كشفت الوثائق إن بالدوين سُلم سلاحا ناريا وقُيل له إنه لا يحتوي على رصاص حقيقي، وهو ما يثير شبهة إهمال.

وأضافت المدعية أنه تم العثور على "كمية هائلة من الرصاص" في موقع التصوير، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق في طبيعة تلك الذخيرة.

وتابعت أن السلاح الناري المستخدم في الحادث قانوني ولم يكن مسدس الدعامة الذي يطلق الطلقات الفارغة، وكان مساعد المخرج في الفيلم، ديف هولز، أبلغ طاقم تصوير الفيلم بأن المسدس الذي سيستعمله بالدوين "بارد"، وهو مصطلح يستخدمه صانعو الأفلام للإشارة إلى أن مسدس الدعامة آمن للاستخدام وغير محشو بالذخيرة الحية.

فيما ذكرت تقارير بأن المسدس الذي استخدمه الممثل البالغ من العمر 63 عاما لقتل هوتشينز بطريق الخطأ استخدمه طاقم الفيلم لإطلاق النار الحي على علب فارغة قبل ساعات فقط من الحادث لتمضية وقتهم، كما كانت جولة التدريب على استخدام السلاح الناري والذخيرة الحية غير مصرح بها.