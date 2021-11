شكرا لقرائتكم خبر عن وقائع إهمال سابقة لصانعة أسلحة فيلم Rust تورطها فى مقتل هالينا هتشينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير اجنبية، عن تورط هانا جوتيريز، المسئولة عن الاسلحة النارية فى مواقع التصوير، فى الكثير من وقائع الاهمال السابقة فى مشاركتها الأخيرة داخل بعض الاعمال السينمائية، لتتحول أصابع الاتهام لها بعد مقتل هالينا هتشينز مديرة تصوير فيلم Rust .



ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن جوتيريز، استقبلت الكثير من التوبيخات فى آخر مشاركة لها فى فيلم The Old Way من النجم العالمي نيكولاس كيج، بعد أن تسببت فى إثارة غضبه عقب تفريغ بعض الاعيرة النارية فى الهواء بدون تحذير مسبق.

ونقل التقرير تصريح من أحد افراد فيلم The Old Way، الذى قال " وضعت جوتيريز الممثلين وطاقم العمل في عدة مواقف غير ضرورية وخطيرة، وهو ما اجبرنا على طردها من التصوير، لنتفاجئ بعدها بإنضمامها لفريق عمل النجم أليك بالدوين".



وسرد التقرير بعض تصريحات من مصادر مقربة لـ جوتيريز، مؤكداً تورطها فى السماح لطفل صغير بالحصول على مسدس بدون التحقق من إذا كان يحمل أعيرة نارية من عدمه



وكشفت تقارير إخبارية أمس، عن تفاصيل جديدة في قضية النجم العالمي أليك بالدوين وتسببه في قتل مديرة التصوير هالينا هتشيز خلال تصوير فيلم "RUST"، حيث أشارت إلى تنظيم طاقم التصوير للفيلم الذي كان يصور العمل احتجاجا علي الظروف وقضايا الإنتاج التي تضمنت مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك قبل ساعات من الحادث.

وبدأت الخلافات حول إنتاج فيلم "Rust" منذ البداية تقريبًا في أوائل أكتوبر، وبلغت ذروتها مع خروج سبعة من أفراد الطاقم قبل عدة ساعات من مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا، وفقا لموقع جلوبال نيوز.