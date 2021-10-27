شكرا لقرائتكم خبر عن السيكوباتي بن بادجلى وفيكتوريا بيدريتي يتحدثون عن موسم YOU الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل YOU، للنجم العالمي بن بادجلي والنجمة فكتوريا بيدريتي، عن مقطع فيديو جديد يظهر فيه أبطال المسلسل وهم يتحدثون عن الموسم الجديد الذى عرض منذ أيام عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وظهرالسيكوباتي بادجلي وبيدريتي فى الفيديو وهم يتحدثون عن بعض كواليس الموسم الجديد من السلسلة الدرامية التى شهدت تطورات كبيرة بانضمام ممثلين جدد للأحداث ومعرفة بيدريتي بتاريخ بادجلي المظلم سابقاً بعد تورطها معه فى آخر الموسم السابق فى قتل إحدي ضحاياه والانتقال حي جديد لبدء حياتهم.

وفى سياق متصل، كشفت عدة تقارير أجنبية جديدة، عن قصة حب بين النجمة العالمية فكتوريا بيدريتي صاحبة شخصية "لوف كوين"، فى مسلسل الدراما YOU، مع النجم العالمي ديلان أرنولد، الذى انضم حديثاً فى الموسم الثالث الجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة geo، فإن بيدريتي نشأت علاقة عاطفية مع أرنولد الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، وظهر فى الموسم الجديد كصبي جامعي بشخصية "ثيو إنجلر"، لتنتقل قصة حبهما للواقع بحسب مصادر مقربة من الثنائي.