شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يطرح بوستر مسرحيته الجديدة "اللمبى فى الجاهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد سعد بوستر مسرحيته الجديدة "اللمبى فى الجاهلية"، والذى يواصل تحضيراتها حاليا، استعدادا للمشاركة بها فى موسم الرياض المقبل بالسعودية، والمسرحية مقتبسة عن حكاية بعنوان "اللمبي في زمن الجاهلية" تم تقديمها سابقا بداية من الحلقة السادسة من مسلسل محمد سعد "فيفا أطاطا" الذى عرض عام 2014.

وبدأ محمد سعد منذ أيام البروفات النهائية للمسرحية على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فناني الكوميديا منهم ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم

كان المخرج كريم السبكى قد أعلن عن عودة النجم محمد سعد للسينما بعد غياب بفيلم جديد من إنتاج والده أحمد السبكى، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل.

ونشر كريم صورة مع والده المنتج أحمد السبكي والنجم محمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالى".

كانت انتشرت شائعة خلال الشهر الماضى وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.

وقال النجم محمد سعد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا زى الفل والحمد لله بصحة جيدة جدا، وحسبى الله فى اللى وراء هذه الشائعة، اللى خضت أهلى وأصدقائى عليا، وإن شاء الله هيشوف الكلام ده في أعز شخص له".