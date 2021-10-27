نبيل الحلفاوي يدعو لوزيرة الصحة هالة زايد بعد تعرضها لأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعا الفنان نبيل الحلفاوي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجأة.

وكتب "الحلفاوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ألف سلامة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ربنا يشفيها ويعافيها، وينعم بالصحة على كل من يتفانى في الخدمة العامة بكل الجهد والطاقة والإخلاص".

وتعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى، وذلك أمس الثلاثاء.

وأجرت الوزيرة قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.