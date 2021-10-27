ياسمين صبري "تريند جوجل" بعد تصريحاتها في "Abtalks"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة ياسمين صبري "تريند" مؤشر البحث في جوجل عقب تصريحاتها الأخيرة في برنامج "Abtalks".

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها في برنامج "abtalks"، المعروض على يوتيوب: "جدتي وجدي اللي تبع مامتي هما اللي ربوني من طرف مامتي وجدتي ست شديدة، ومامتي كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين".

وأضافت: "ماكنش عندي رفاهية الوقت وكان فيه شدة والتزام عليّ بالذات في الرياضة ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي، وطفولتي أنا بحبها، وعلاقتي بأمي هي كل حاجة في حياتي هي سافرت وحصل انفصال من وأنا عندي سنتين، مشفتش غير جدي وجدتي تبع أمي وأمي".

وتابعت ياسمين صبري: "مافيش علاقة بوالدي مش بسبب الانفصال، فيه ناس بتختار تكمل الطريق وتتحمل المسئولية وفيه ناس بتختار نفسها أو أيًا كان، وهو مش عشان الانفصال والانفصال مش معناه العيلة تتفكك بالعكس ده بيبقى اختيار".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.