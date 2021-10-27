"العودة" لسارة الشاذلي ينافس في مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم الوثائقي "العودة" في الدورة الـ 25 من مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية ضمن مسابقة Opus Bonum وهو قسم مسابقة الأفلام الوثائقية من جميع أنحاء العالم، والذي ينطلق في الفترة ما بين 26 وحتى 31 أكتوبر بجمهورية التشيك بعد أن حظي بعرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ويدور الفيلم حول والد سارة صاحب الـ80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية. وبسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد 10 أعوام، بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة، الفيلم إنتاج وتوزيع شركة أفلام مصر العالمية، مهندس الصوت ماريسول كاو ميلان، تصحيح ألوان نانسي أنجلو، سيناريو وتصوير ومونتاج وإخراج سارة الشاذلي.

بدأت سارة دراستها في السينما في جامعة كونكورديا في كندا وتخرجت من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصت في دراسات الأفلام. في ٢٠١٧ التحقت بالمدرسة الدولية للسينما والتليفزيون (EICTV) في كوبا وتخصصت في إخراج الأفلام الروائية، كتبت وأخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و"إيزابيل" و"عيد الميلاد "، بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.

وتعمل سارة حاليًا على أول فيلم روائي طويل لها بعنوان "نور" والذي يتناول قصة فتاة تقضي فترة مراهقتها في سن الـ 16 بالمدرسة الفرنسية.