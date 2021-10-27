ناهد السباعي: "التنمر بقى زيادة أوي وتريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في كتابة التعليقات السلبية والكلام غير اللائق ومضايقة الآخرين.

وفي لقائها مع برنامج "تريندز" على القناة الأولى المصرية، قالت ناهد "فيه ناس معندهاش أي حاجة في حياتها غير إنها تقول كلام وحش لناس، دي ناس تزعلي عليها، التنمر بقى زيادة قوي وبقى تريند، كلنا بقينا فنانين ونقاد وستايليست على السوشيال ميديا".

و يُعرض للفنانة ناهد السباعي حاليًا في السينمات فيلم "ماكو" بطولة عمرو وهبة، بسمة، منذر رياحنة، نيقولا معوض، محمد مهران، سارة الشامي، مراد يلدريم، إخراج محمد هشام الرشيدي.