مع سميحة أيوب والسقا.. شريف منير يكشف عن صورة نادرة من 20 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان شريف منير عن صورة نادرة التقطت له منذ 20 عامًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر "منير" الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر معه في الصورة الفنانة سميحة أيوب، والكاتبة أمال بكير والفنان أحمد السقا.

وعلق شريف منير على الصورة: "صوره تجمعني أنا وماما بيجه، العظيمة سميحة أيوب، من حوالي عشرين سنة وطبعا مش فاكر المناسبة.. ومعانا الأستاذة الكاتبة آمال بكير وأحمد السقا.. يعني حب قديم".

ومن ناحية أخرى، ينتظر شريف منير عرض فيلم "السرب"، الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

شريف منير يُعرض مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا وغيرهم، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.