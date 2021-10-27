أمينة خليل تعلن إنفصالها عن خطيبها

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” أمينة خليل ” في لقائها مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامج كلمة أخيرة عن إنفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ” عمر طه ” دون الكشف عن أسباب ذلك .

فبسؤال لميس الحديدي لها عن موعد حفل زفافها أجابت أمينة خليل : ” قدر الله وماشاء فعل .. نصيب .. عندي يقين إن ربنا شايل لينا حاجة أحلى وأحسن ” .

وأشارت أمينة خليل إلى أن بعض الرجال لا تتقبل الارتباط بفنانة وأن الرجل القوي جدا هو من يتحمل الارتباط بفنانة نظرا لاختلاف الحياة .

وتابعت : ” أي راجل يشوف مراته لو هي فعلا ممثلة ناجحة والناس بتحبها الحب اللي بيطلع في عنين الناس وهما بيسلموا على مراته المفروض إنه هو يفتخر جدا بحاجة زي دي ” .

وعن مواصفات الرجل الذي تتمناه الفنانة أمينة خليل قالت : ” نكون أصدقاء دي حاجة مهمة جدا واكتشفت إنه فعلا علشان العلاقة تمشي وتبقى علاقة صالحة وصحية وسعيدة لازم تبقوا أصحاب ” .