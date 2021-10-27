فنانة شهيرة تهاجم مهرجان الجونة : ” أنا بعرف العب الكومي لكن شلح لأ .. عري غير طبيعي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - شنت الفنانة المصرية ” رجاء حسين ” هجوما لاذعا على مهرجان الجونة السينمائي في تصريحات صحفية لها مؤخرا معلنة رفضها له .

وانتقدت رجاء حسين ظهور وإطلالات الفنانات بمهرجان الجونة مشيرة إلى أن فنانات الزمن الجميل لم تكن ترتدين مثل فنانات الوقت الحالي وأن هذا المهرجان يختلف عن مهرجان الإسكندرية السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي .

فقالت : ” هو فيه مهرجان في الجونة ده فيه عري غير طبيعي ده حرام إيه اللي بيعملوه ده .. عمرنا ما سمعنا ابدا إن الفنانين بتوع زمان كانوا بيطلعوا بالطريقة دي ” .

وأكدت رجاء حسين على أنها إذا تمت دعوتها لحضور مهرجان الجونة فإنها سترفض الدعوة مضيفة : ” أنا بعرف العب الكومي لكن شلح لأ .. يستحيل أروح الجونة أعمل فيها إيه أنا مبيعجبنيش المهرجان أساسا من أوله لأخره ” .

كما أشارت إلى أن المهرجان لا يمثل مصر أو السينما المصرية ولا يمت لها بصلة وأنها لم تشاهد فيلما مصريا على مستوى تم عرضه بمهرجان الجونة .

وتابعت : ” أنا هغلط في ناس كتيرة وأنا مش عايزة اغلط في الناس لإن أنا ست محترمة وست متربية مبحبش اغلط وهما ملهمش علاقة بالسينما .. السينمائيين هما اللي ليهم علاقة بالسينما .. احنا لما بنعمل المهرجانات بتاعتنا إسكندرية أو مهرجان القاهرة الدولي مبنعملش كده وبنختار أجود الأفلام ” .