شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار مع "قانون العمل" فى أحدث مسلسلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان إياد نصار تجربة درامية جديدة من خلال مسلسله الجديد "قانون العمل" ويناقش من خلاله حقوق العمال وحكاياتهم، ويشاركه البطولة إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف وينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

وانتهى إياد نصار من تصوير فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وقال إياد نصار لـ"الخليج 365" إن الفيلم يعد خطوة مهمة في مشواره الفني خاصة أنه من كتابة عبقرى مثل أسامة أنور عكاشة الذى شكل وجدان أجيال مختلفة بأعماله الفنية التي تركت بصمة مهمة في عالم السينما والدراما.

وأشار نصار إلى أنه سعيد أيضا بالتعاون لأول مرة مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، موضحاً أن هناك كيميا مشتركة بينهما متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجميع أثناء طرحه في السينمات .

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لتقديم الفيلم ويشارك فى البطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، اسلام حافظ، حنان سليمان.