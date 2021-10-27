غادة عبد الرازق تفاجئ المتابعين بإطلالتها ويشبهونها ب ” حلا شيحة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة “غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة فاجئت المتابعين حيث بدت بملامح مختلفة واعتمدت على المكياج القوي .

وأشار المتابعون في تعليقاتهم على الصور بأن الفنانة غادة عبد الرازق تشبه كثيرا في هذا الظهور الفنانة ” حلا شيحة ” .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” حسيتك حلا شيحة ” و ” شبه حلا شيحة ” و ” قالبة على حلا شيحة ليه كده ” .