كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة “غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة فاجئت المتابعين حيث بدت بملامح مختلفة واعتمدت على المكياج القوي .
وأشار المتابعون في تعليقاتهم على الصور بأن الفنانة غادة عبد الرازق تشبه كثيرا في هذا الظهور الفنانة ” حلا شيحة ” .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” حسيتك حلا شيحة ” و ” شبه حلا شيحة ” و ” قالبة على حلا شيحة ليه كده ” .
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تفاجئ المتابعين بإطلالتها ويشبهونها ب ” حلا شيحة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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