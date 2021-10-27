فنانة مصرية شهيرة تكشف عن هروبها من حفل زفافها

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” ناهد السباعي ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON في حلقة أجريت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .

وخلال اللقاء روت ناهد السباعي قصة هروبها من حفل زفافها قبل إقامته بيوم واحد فقط على الرغم من عقد قرآنها بسبب عدم شعورها بالارتياح .

وأشارت ناهد إلى أنه حدثت بعض المشاكل التي قررت على إثرها عدم الاستمرار فقالت : ” حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت إن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي ” .

وعن موقفها من الزواج أكدت الفنانة ناهد السباعي على أنها لا تحب الرجال وعند إخبارها بوجود ” عريس ” لها تصيبها حالة من الانهيار والبكاء .

وتابعت : ” أنا مش بطيق الراجل أصلاً .. أنا عدوتهم لما بحس حد بيقولي جايبنلك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت ” .

وعلقت والدتها المنتجة ” ناهد فريد شوقي ” على ذلك قائلة : ” دي بتتعب وبتبقى عيانة وكنت بقول لنفسي تكونش بتمثل .. معترضتش على هروبها رغم إنه تم كتب الكتاب وقولتلها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله ” .

وأضافت : ” كنا خلاص في العين السخنة وكنا خلاص هنعمل الفرح ومحستش إنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح ” .