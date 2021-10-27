كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” ناهد السباعي ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON في حلقة أجريت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .
وخلال اللقاء روت ناهد السباعي قصة هروبها من حفل زفافها قبل إقامته بيوم واحد فقط على الرغم من عقد قرآنها بسبب عدم شعورها بالارتياح .
وأشارت ناهد إلى أنه حدثت بعض المشاكل التي قررت على إثرها عدم الاستمرار فقالت : ” حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت إن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي ” .
وعن موقفها من الزواج أكدت الفنانة ناهد السباعي على أنها لا تحب الرجال وعند إخبارها بوجود ” عريس ” لها تصيبها حالة من الانهيار والبكاء .
وتابعت : ” أنا مش بطيق الراجل أصلاً .. أنا عدوتهم لما بحس حد بيقولي جايبنلك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت ” .
وعلقت والدتها المنتجة ” ناهد فريد شوقي ” على ذلك قائلة : ” دي بتتعب وبتبقى عيانة وكنت بقول لنفسي تكونش بتمثل .. معترضتش على هروبها رغم إنه تم كتب الكتاب وقولتلها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله ” .
وأضافت : ” كنا خلاص في العين السخنة وكنا خلاص هنعمل الفرح ومحستش إنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تكشف عن هروبها من حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.