رد غير متوقع من شيرين رضا على مقولة: “عمرو دياب مبيصرفش على بنته”.. شاهد ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - خلال استضافة الفنانة “شيرين رضا” في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون علقت شيرين رضا على استقلال ابنتها نور عمرو دياب رفضت الفنانة شيرين رضا مقولة “عمرو دياب مبيصرفش على بنته”، التي رددها البعض بعد إعلان ابنتها من الفنان عمرو دياب نور عن كونها مستقلة.

حيث قالت شيرين رضا: “أكيد قادرين نصرف على بنتنا إذا كان أنا أو هو والبنت لازم تعتمد على نفسها وتشتغل وتجيب فلوس لإن هي دي الحياة ومعظم الأطفال اللي إتربوا معاهم كل حاجة مبيشوفوش إنهم محتاجين يحاربوا فلازم تزرعي في أطفالك إنك تشتغل وتعتمد على نفسك”.

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وتابعت:” أنا اشتغلت وعملت فلوسي، وأبوها اشتغل وعمل فلوسه، فهي لازم تشتغل وتعمل فلوسها وطبعا فلوسنا كلها حتروح للعيال في الآخر، لكن دلوقت عمرك ما حتعرفي القيمة إلا لو إنتي بنفسك اشتغلتي وعلى فكرة “حاجة تفرحنا أنا وأبوها لما تطلع تقول إنها مستقلة.

وتطرق الحوار إلى العديد من الموضوعات ومنها خطوبة ابنتها نور عمرو دياب، ومواجهتها التنمر فقالت “حابة ظهور نور على السوشيال ميديا، ونفسي تبقى سعيدة ؛ كان عندها 500 واحد على أكاونت محدش يعرفه، ومش عايزة حد يعرف عنها حاجة، وقررت الأكاونت يبقى “ببليك”

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وتابعت:” نور بسيطة دايما في حياتها، مبتحبش تلبس ماركات وتتباهى، وخدت ده مني وأنا سعيدة بخطوبة نور طول ما هي سعيدة والناس كانت فاهماني غلط إن أنا ضد الجواز، أنا ضد الجواز لنفسي، وبنتي من حقها تجرب لو عايزة

واختتمت حديثها قائلة:” نور عايشة بره من 10 سنين، وهي نفسها بقت أجنبية، طبعًا مصر بلدها، لكن صعب بعد الفترة الطويلة دي تتجوز حد من هنا ؛ الناس قالولي إنتي مباركتيلهاش. أبارك لبنتي على الخطوبة على السوشيال ميديـا؟ إيه الهبل ده ؛ نور عندها مستوى قليل من التوحد اسمه أسبرجر، بيبقوا أذكياء جدا، وإيلون ماسك عنده أسبرجر”.

من ناحية أخرى تشارك شيرين رضا في فيلم جديد بعنوان “بنات رزق” وينتمي لفئة الأفلام الكوميدية و شاركت في بطولة “مسلسل 60 دقيقة“، مع ياسمين رئيس، ومحمود نصر، وسوسن بدر. والمسلسل من تأليف محمد عبية، ومن إخراج مريم أحمدي.

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