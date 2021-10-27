شاهد.. شمس الكويتية توثق جولتها في شوارع العراق

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تزور الفنانة الكويتية شمس العراق حاليا للمشاركة في فعاليات مهرجان بابل الدولي التي تبدأ غدا الخميس.



ووثقت شمس جزءا من جولتها في العاصمة بغداد، بفيديو بثته عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الفنانة الكويتية عبر حسابها على "أنستقرام": "جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة، بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية بينكم انتوا الأمان والسند".

وأضافت، "كالعادة وفي كل زيارة لي أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة".

تصريحات شمس جاءت بعد اتهامات وجهت إلى المطربة اللبنانية إليسا بارتداء درع واق أسفل ملابسها أثناء حفلها الأخير في بغداد. وهو ما نفته النجمة اللبنانية لاحقا.

ويبدأ مهرجان بابل الدولي الذي يشارك فيه أكثر من 50 دولة، فعالياته الخميس، بحفل للمطرب حاتم العراقي الملقب بـ"ملك الموال العراقي"، وأمير الغناء العربي هاني شاكر.