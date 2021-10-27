شكرا لقرائتكم خبر عن جان كلود فان دام يحتفل بعيد ميلاده وسط أسرته على طريقته الخاصة .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أسطورة أفلام الأكشن جان كلود فان دام، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه مع أفراد أسرته، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاده الذى وافق الاسبوع الماضى، حيث تفاجئ متابعيه بالصورة التى شاركها ورجح الكثيرين بانها لوالده ووالدته.

ووجه فان دام، رسالة على البوست الذى نشره منذ ساعات قليلة، وكتب قائلاً "شاكرا لوجودكم فى حياتي، عائلتي، عيد ميلادي"، وسرعان ما استقبل فان دام الكثير من تهنئات عيد الميلاد على الصورة.

وشارك أسطورة كمال الأجسام فان دام جمهوره منذ عدة أسابيع، بصورة له تم تعديلها عبرأحد التطبيقات لتظهره وهو متقدم في العمر مرة وهو شاب مرة أخرى وأيضا وهو طفل وهو سيدة.

ويواصل أسطورة كمال الأجسام جان كلود فان دام، تدريباته المستمرة رغم اقترابه على سن الستين عامًا، حيث إنه يعد من اشهر نجوم الحركة والأكشن في هوليوود، ودائمًا ما يشارك متابعيه وجمهوره بتفاصيل تدريباته اليومية التي يعيشها داخل صالات الجيم.



فان دام واسرته