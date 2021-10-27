شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولي للمسلسل الكوري Hell bound قبل عرضه فى نوفمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشبكة الامريكية نتفليكس، عن الملامح الاولي للمسلسل الكوري Hell bound المقرر طرحه فى 19 نوفمبر المقبل، استمراراً لرحلة نجاح المسلسلات الكورية التى تربعت على الساحة خلال الفترة الأخيرة والتى كان اخرها مسلسل squid game.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الامريكية عبر تويتر، اللقطات الأولي للمسلسل الكوري، لحماس متابعيها ببعض تفاصيل المسلسل المستوحي من رواية ويبتونز.

وعلى جانب آخر، احتل مسلسل" Squid Game" صدارة قائمة الأكثر مشاهدة منذ نشأة المنصات الفنية، ليكون أول مسلسل كورى يحقق هذا النجاح، وبعد أن ترك مخرج العمل النهاية مفتوحة وبدأت التكهنات والتوقعات من قبل متابعى العمل حول أحداث الجزء الثانى من المسلسل.

إحدى تلك التوقعات أن يبدأ الجزء الثانى من حيث انتهى الجزء الأول، إذ قرر بطل الحكاية "سونج جى هون" عدم ركوب الطائرة التى تقله إلى الولايات المتحدة من أجل زيارة ابنته، لكنه يعود فى قراره ويقرر الرجوع للانتقام من القائمين على اللعبة.



لقطة من المسلسل الكوري الجديد



لقطة من المسلسل

وبحسب التوقعات من المحتمل أن يسير "بطل الحكاية" على خطى ضابط الشرطة "جون هو"، ويتسلل إلى الجزيرة وسط الإجراءات الأمنية المشددة، وربما من خلال وضع يديه على أحد أزياء الحراسة، وإذا كان قادرا على دخول جزيرة الألعاب المميتة، فقد يتمكن من العثور على مفتاح إغلاقها بالكامل إلى الأبد، بحسب ما أشارت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.