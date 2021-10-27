شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تنعي مديرة التصوير هالينا هتشينز.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لاكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الاوسكار"، على تقديم واجب العزاء فى هالينا هتشينز، مديرة تصوير فيلم Rust التى رحلت عن عالمنا من ايام، أثرإطلاق أعيرة نارية عليها من النجم العالمي أليك بالدوين فى كواليس تصوير فيلمهما.

ونشرت الصفحة الرسمية للأوسكار، عبر انستجرام، رسالة تعزيه للراحلة، نقلاً عن اعضاء وفروع المصورين فى الأكاديمية لاسرة الراحلة، مضيفين صورة لها فى البوست.

وكشفت تقارير إخبارية أمس، عن تفاصيل جديدة في قضية النجم العالمي أليك بالدوين وتسببه في قتل مديرة التصوير هالينا هتشيز خلال تصوير فيلم "RUST"، حيث أشارت إلى تنظيم طاقم التصوير للفيلم الذي كان يصور العمل احتجاجا علي الظروف وقضايا الإنتاج التي تضمنت مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك قبل ساعات من الحادث.

وبدأت الخلافات حول إنتاج فيلم "Rust" منذ البداية تقريبًا في أوائل أكتوبر، وبلغت ذروتها مع خروج سبعة من أفراد الطاقم قبل عدة ساعات من مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا، وفقا لموقع جلوبال نيوز.

وكان أفراد الطاقم قد أعربوا عن استيائهم من أمور تراوحت بين إجراءات السلامة إلى مساكنهم ، وفقًا لأحد الذين غادروا، وطلب أحدهم عدم الكشف عن هويته خوفًا من أن يؤدي رفع صوته إلى الإضرار بفرصه في الحصول على وظائف في المستقبل، و لم ترد شركة Rust Movie Productions على رسائل محاولة الحصول على تعليق.

وكان حرص المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في واقعة إطلاق النار أيضًا، على تبرئه بالدوين من تهم القتل العمد في كواليس التصوير.

وقال سوزا، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فاريتي، "إن طاقم الممثلين وطاقم العمل تلقوا تأكيدات بأن بالدوين كان يتعامل مع مسدس فارغ لا يحتوي علي ذخيرة حية"، مضيفاً "تتطلب بروتوكولات السلامة في اللوكيشن أن تقوم بالتحقق والتأكد من أن المسدس فارغ، وتتم تلك التأكيدات مرتين يومياً بمساعدة من مساعد المخرج ديف هولز".