شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يستكمل "مربع برمودة" فى شوارع القاهرة وشبرامنت .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل أسرة فيلم "مربع برمودة"، من بطولة عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر تصوير أحداث العمل اليوم الأربعاء بعدة شوارع متفرقة بالقاهرة، حسبما أكد مخرج الفيلم طارق رفعت لـ"الخليج 365"، والذى أوضح أنه يتبقى له 3 أيام تصوير فقط، منها اليوم، على أن ينتقل غدا الخميس إلى أحد فيلات منطقة شبرامنت، لتصوير جزء أخر من الأحداث هناك.

وأضاف رفعت، أنه بذلك سيتبقى له يوم تصوير واحد، سيتم الإنتهاء منه السبت المقبل، وبذلك يدخل الفيلم مراحل المونتاج الأخيرة، ليكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيلم "مربع برمودا" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته بجانب عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر كل من سوسن بدر، روجينا، هنا شيحة، دينا، بيومى فؤاد، محمد جمعة، والفيلم مرشح للعرض أواخر العام الجارى.