شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضي تغنى فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة القديرة عفاف راضي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 4 نوفمبر المقبل.

وتروي أيقونة الزمن الجميل عطش جمهورها السكندري لإطلالتها الغنائية الحية بعد فراق دام سنوات عن آخر حفلاتها في عروس البحر، وتفاجئ محبيها بأول حفل رسمي لها على المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الثلاثين.

وتخطف عفاف راضي مسامع جمهورها بالإسكندرية بتوليفة منتقاه من أشهر أعمالها، بين "ردوا السلام" و"سلم سلم" و"يابور الساعة ١٢"، مرورا بروائع "يهديك يرضيك" و"هوا يا هوا" و"غرب الجزيرة"، إضافة إلى رائعتها الوطنية "مصر هي أمي".

وتعقب هذه الإطلالة المنتظرة أصداء النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى حفل عودتها للساحة الجماهيرية بعد غياب في دار الأوبرا المصرية في سبتمبر الماضي، أحيت خلاله ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي اكتشفها وتبنى موهبتها، عبر ليلة غنائية مميزة، أعادت خلالها إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ في حفل أوركسترالي كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب، وشهد تكريما خاصا لعفاف من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.