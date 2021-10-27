شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة في رسالة رومانسية لزوجته فى عيد ميلادها:"عقبال المية يا حبيبتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان علامة مصممة المجوهرات اللبنانية، ووجه راغب رسالة رومانسية لها ونشر صورة لها عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" عقبال المية يا حبيبتي يا مرتي"، لترد عليه عبر حسابها قائلة :"حب حياتي".



جيهان علامة



راغب علامة وزوجته

ويتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

وكان طرح راغب علامة، مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فورا غرام"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا الفترة الماضية في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.

وافتتح راغب علامة فقرته بـ"يا غايب" بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر أيضًا لمنظم الحفل وليد واستمرت فقرته الغنائية قرابة الساعتين قدم خلالهما "اللي باعنا"، "نسيني الدنيا"، "فورا تدخل حياتي"، "أنا اسمي حبيبك" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الحضور.