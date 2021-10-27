شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ50 على طريقتها الخاصة..ونوال الزغبي: نجمة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الخمسين، فهي من مواليد مثل هذا اليوم 27 أكتوبر عام 1971، ونشرت إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، تظهربها ترتدي بدلة باللون الزيتي وشعرمنسدل علي كتفيها، وعلقت علي الصورة قائلة :"إنه عيد ميلادي"، لتتلقي الكثير من التهانئ و المعايدات عبر التعليقات، منهم النجمة لطيفة ، والتي علقت قائلة :" عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي تستحقي كل السعادة في العالم".



اليسا



اليساا

فيما حرصت النجمة نوال الزغبي علي توجيه التهنئة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة :"كل عام وانت بالف خير.. كل عام وانت نجمة فارقة بسما الفن"، لترد عليها إليسا قائلة :"شكرا لك أيتها النجمة الجميلة ، أمنياتك تعني لي الكثير".



نوال الزغبي واليسا

بدأت إليسا نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما فى ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 -48 مليون دولار.

والنجمة إليسا دائما تعبر عن آراءها السياسية عبر حسابها على تويتر، ودائما لديها مواقف حاسمة تجاه بلدها لبنان، كما تشارك إليسا في مبادرات إنسانية واطلقت مؤخرا مبادرة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف.